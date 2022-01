GF Vip, Sonia Bruganelli vs Nathaly Caldonazzo: “Si crede Julia Roberts”

GF Vip, continua l’astiosa faida tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Lo scambio di frecciate tra l’opinionista e la concorrente della casa non accenna a fermarsi: “Voleva regali da me, si crede Julia Roberts”.

GF Vip, Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo: “Voleva regali, si crede Julia Roberts”

Fuoco e fiamme al Grande Fratello Vip. Continua la guerra a distanza tra l’opinionista Sonia Bruganelli e la concorrente Nathaly Caldonazzo, tra incessanti frecciate e commenti acidi.

La moglie di Paolo Bonolis ha ribadito più volte di non sopportare la showgirl, appena entrata nella Casa. Di recente ha spiegato il motivo dietro la reciproca antipatia: “Voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto. Quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo, la questione del matrimonio. Io mi sono trovata Nathaly Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo.

Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeaux?“. In passato Sonia Bruganelli aveva commentato in modo ironico anche il video di presentazione della showgirl, rea a sua detta di essere fin troppo presuntuosa: “Hai fatto un video di presentazione in cui ti sentivi Julia Roberts, ma ricordati che sei solo Nathalie Caldonazzo”.

Botta e risposta, la showgirl: “Acida, mi devo trovare anche io un marito con l’aereo privato”

Le continue frecciate dell’opinionista non sono andate giù a Nathaly Caldonazzo. La nuova concorrente ha criticato aspramente la giornalista in una conversazione con Miriana Trevisan e Barù Gaetani e le ha dato, di fatto, della mantenuta: “Sonia è acida, fa le battute cattive. Non vede l’ora di rendermi immune. Dice noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo.

Causa effetto, io non inizio mai per prima”. Non si è fatta attendere la risposta di Sonia Bruganelli, che non è riuscita ad aspettare la diretta del 17 gennaio per dire la sua. Ha commentato la conversazione direttamente sul suo profilo instagram: “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”.