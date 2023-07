Game Over di Salmo è l’ultima risposta a Luché: testo, significato e video della canzone

Game Over di Salmo è l'ultimo singolo del rapper usato per rispondere ed attaccare ancora una volta Luché con la musica.

Game Over di Salmo è il titolo dell’ultimo singolo che il rapper ha pubblicato come ennesima risposta al collega Luché. I due, negli ultimi giorni, si stanno attaccando con la musica in modo chiaro ed evidente.

Game Over di Salmo è l’ultima risposta a Luché: testo e significato

Game Over è l’ultima risposta di Salmo a Luché con una canzone. Ormai si sono persi i vari attacchi con la musica che i due rapper si stanno facendo negli ultimi giorni. Ecco il testo e il significato chiaro che Salmo fornisce attraverso queste parole contro il collega.

Ah)

Aggiornamento dal futuro

Luchè ha suonato in Sardegna e questa è la situazione attuale

Ah

Ti ho sequestrato, chiedo il riscatto

Luchè è imprudente di nome e di fatto

Dalle mie parti l’ospitalità è una regola

Difatti sono il sardo che ti ha scopato a pecora

Io non chiedo scusa

Ad uno che si guarda allo specchio e s’accusa

Ma tu vuoi fare il niño de la rua

Appropriazione culturale, questa roba non è tua

La situazione è criptica

Io ti uccido un’altra volta, così puoi far la vittima

Napoli è bellissima, la fama ti precede

La tua reputazione: lo scemo del quartiere

Ti hanno fatto la statua in memoria dei caduti

I tuoi fans sono bambine e vogliono i contenuti

Svegliati dal sonno, mafioso, Dell’Utri

Ti sciacquo la faccia a sputi

Tu sei la mia troia, una botta e via

Niente Scampia, operazione chirurgia

Per la gente tu sei Frankie Culo di Gomma

C’hai paura di invecchiare come Madonna

Fatti una corsetta, ti dico “aspetta”

Chi ha vinto questo dissing? Niko Pandetta

Ha ragione, tu sei un fake

Ho stuprato il tuo cadavere, ci ho fatto un sex tape

Ti piace il fisting, di’ la verità

Sponsorizzi il dissing per complessi di inferiorità

La mia ex ti ha guardato in faccia

Pensava fossi il tipo che vendeva il cocco in spiaggia

Dividerò le acqua come Mosè

Dici che sono incoerente, e chi non lo è?

Sei così fashion che sei démodé

Io faccio impressione con il rap, Monet

Monetizzo la tua morte, così sia

Con i soldi, bro, mi farò la villa a Scampia

Stappa la bottiglia e brinda alla mia

Arriva il giorno che mi batti, nella tua fantasia

Lazza mi ha asfaltato, io ne vado fiero

Rido mentre piscio la tua tomba nel cimitero

E, dai, sii sincero, ti ho incatenato al letto

Finisco, chiudo il rap con il lucchetto

Mi dispiace

Non te la prendere

Vorrei chiedere scusa a tutta Napoli per aver ucciso il vostro rapper

Mi dispiace, estate 2023

Luchè rest in peace

Game over

