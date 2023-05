Nuova pandemia in arrivo con l’Oms che lancia l’allarme: “Dobbiamo essere preparati”. In Cina ondata di Covid con picco a fine giugno

Nuova pandemia in agguato se non si prendono le giuste scelte in tema di prevenzione. Intanto, cattive notizie arrivano dalla Cina.

Nuova pandemia annunciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il pericolo non è passato e bisogna stare sempre in allerta. Intanto, dalla Cina arriva la notizia di una ondata di Covdi con il picco previsto a fine giugno.

Nuova pandemia in arrivo con l’Oms che lancia l’allarme: “Dobbiamo essere preparati”

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus ha lanciato un monito su una nuova possibile pandemia, mettendo in allerta gli Stati di tutto il mondo. “Quando la prossima pandemia busserà, e lo farà, dobbiamo essere pronti a rispondere in modo deciso, collettivo ed equo”. “La fine del COVID-19 come emergenza sanitaria globale non è la fine del COVID-19 come minaccia per la salute globale”, ha detto Tedros.

“Esorto tutti gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo e urgente nei negoziati sull’accordo sulle pandemie e sul Regolamento sanitario internazionale, in modo che il mondo non debba mai più affrontare la devastazione di una pandemia come il COVID-19“, ha affermato ancora Ghebreyesus. Resta il rischio “di un’altra variante” o di un altro agente patogeno emergente con un potenziale ancora più mortale, ha detto Ghebreyesus.

In Cina ondata di Covid con picco a fine giugno

Intanto arrivano brutte notizie dalla Cina che una nuova ondata di Covid che avrà il suo picco a fine giugno con 65 milioni di casi a settimana. Lo ha detto Zhong Nanshan, considerato il massimo esperto cinese di malattie respiratorie. Secondo il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (China Cdc), il tasso di infezione della variante Xbb è passato dallo 0,2% di metà febbraio al 74,4% di fine aprile e all’83,6% di inizio maggio.“Nello sviluppo di vaccini più efficaci, siamo in anticipo rispetto agli altri Paesi“, ha concluso l’esperto.

