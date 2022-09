Paolo Jannacci, chi è: vita privata, moglie, figli e canzoni del musicista

Paolo Jannacci è il figlio del famoso Enzo Jannacci. Nella sua vita, come in quella del padre, c'è la musica, lavoro e passione.

Paolo Jannacci è un musicista e figlio d’arte. Suo padre era il famoso Enzo Jannacci da cui il figlio ha ereditato la passione per la musica. Ha scritto diverse colonne sonore per film così come ha avuto molte collaborazioni.

Paolo Jannacci, chi è: vita privata

Paolo Maria Jannacci, è un cantante ed è nato il 5 Settembre 1972 a Milano. Jannacci si è diplomato al Liceo Linguistico e, successivamente, si è iscritto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, dove si è perfezionato.

Figlio d’arte, suo padre era Enzo Jannacci, nato nel 1935 e morto a Milano il 29 marzo del 2013, a causa di un tumore di cui soffriva da alcuni anni. Da lui ha ereditato certamente la passione per la musica e la predisposizione allo spettacolo. Nel 2019 è stato uno dei giurati del programma di Canale 5 All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Paolo Jannacci: moglie e figli

Paolo è sposato con sua moglie Chiara e i due hanno una figlia, Allegra Jannacci, nata nel 2008. Il musicista inoltre ha un account Instagram costantemente aggiornato, anche se nella su avita personale rimane molto riservato.

Canzoni del musicista

Jannacci può vantare collaborazioni con importanti artisti e partecipazioni ad importanti programmi televisivi. Non dimentichiamo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano ‘Voglio parlarti adesso’. Ecco le colonne sonore composte per film come: Piccoli equivoci (1989), Papà dice messa (1996), Mi fido di te (2006), Voglio la luna (2007), Almeno tu nell’universo (2011).

È autore di alcune produzioni discografiche per: Enzo Jannacci, Ornella Vanoni,Cochi e Renato, gli 883, J-Ax e Fedez.

