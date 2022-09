Il GF Vip perde i pezzi: anche Amaurys Perez vuole uscire: “Sono dipendente”

GF Vip 7, anche Amaurys Perez vuole uscire. A poco più di una settimana dall’inizio del reality, un altro concorrente minaccia l’addio. L’ex pallanuotista soffre la lontananza dalla famiglia: “Dipendo da mia moglie e dai miei figli”.

GF Vip 7, Amaurys Perez vuole uscire e tornare dalla famiglia: “Dipendo da loro”

Non c’è pace per gli autori del Grande Fratello Vip 7, continuano i mugugni tra i concorrenti.

A poco più di una settimana dal loro ingresso, molti dei celebri inquilini della casa già bramano di uscire. Dopo le dichiarazioni di Patrizia Rossetti, che ha già in programma di uscire dopo qualche settimana, e le minacce di addio di Sara Manfuso, irritata dalle scelte degli autori, anche l’ex pallanuotista Amaurys Perez valuta di lasciare il GF.

L’atleta di origini cubane pare soffrire molto la lontananza dalla sua famiglia, un disagio che ha reso chiaro nel corso dell’ultima puntata del reality.

Infastidito dalla scelta di concedere foto della figlia Luna Marì ad Antonino Spinalbese, Perez si è sfogato con Alfonso Signorini: “Non sto bene, non sto bene. Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli”. Dopo lo sfogo, gli altri concorrenti si sono stretti attorno all’ex pallanuotista nel tentativo di rassicurarlo.

Perez ha dichiarato di non farcela più, e starebbe anche lui valutando di lasciare la casa prima del tempo.

Il rapporto con la moglie, Angela Rende: “Abbiamo fatto di tutto per avere figli”

Perez è sposato dal 2006 con l’insegnante calabrese Angela Rende, donna che ama alla follia. Qualche tempo fa, l’atleta e sua moglie sono stati ospiti al talk show di Caterina Balivo Vieni da me, dove hanno raccontato le tante difficoltà affrontate dalla coppia nel tentativo di avere dei figli: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più.

In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto”.