Green pass obbligatorio: dal 1° aprile saranno in vigore nuove disposizioni ma per l’obbligatorietà della certificazione verde è stata prevista una nuova scadenza.

Green pass obbligatorio: fino a quando?

Dal 1° aprile 2022, data in cui è terminato lo stato di emergenza, entrano in vigore alcune nuove regole per green pass. Fino al 31 marzo 2022 il green pass è requisito minimo per l’accesso ai luoghi di lavoro e con la fine dello stato d’emergenza è una delle limitazioni confermate ancora per qualche altra settimana.

Il Governo, infatti, ha deciso di non cancellare fin da subito l’obbligo di green pass per lavorare, prorogando l’obbligatorietà e fissando la nuova scadenza al 30 aprile. Anche dal 1° aprile, dunque, per recarsi al lavoro bisognerà avere un green pass base in corso di validità, rilasciato anche a seguito di un tampone negativo. Dal 1° maggio 2022, invece, non verrà più richiesto, anzi la certificazione verde verrà completamente abolita.

Cosa cambia dal 1° aprile

Ecco nello specifico cosa cambia con la fine dello stato d’emergenza Covid, previsto per il 31 marzo. Dal 1° aprile entrano in vigore nuove disposizioni:

Obbligo di mascherine : viene esteso fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso, come i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fine del sistema delle zone colorate per le Regioni.

Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile.

Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salu

Fine del sistema delle zone colorate per le Regioni

Graduale superamento del green pass , nuova scadenza della certificazione verde fino al 30 aprile.

Eliminazione delle quarantene precauzionali

Per tutti, compresi gli over 50, si potrà accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

Fino al 31 dicembre 2022, resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

