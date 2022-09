GF Vip 7, Sara Manfuso lascia il programma? “Ho sbagliato a venire”

GF Vip 7, Sara Manfuso lascia già il programma? La moglie del politico Andrea Romano innervosita dalle clip video che l’han vista protagonista nella scorsa puntata del Grande Fratello: “Non ci sto a sembrare un’arpia. Ho sbagliato a venire”.

GF Vip 7, Sara Manfuso minaccia l’addio: l’ex modella lascia il programma?

Una Sara Manfuso furiosa minaccia di ritirarsi dal GF Vip 7: cosa è successo? Durante la diretta di lunedì 26 settembre, il Grande Fratello Vip ha mandato in onda una clip video in cui l’ex modella sparla di Ginevra Lamborghini insieme ad altre due concorrenti, Elenoire Ferruzzi e Sofia Giaele De Donà.

Una rivelazione che ha fatto innervosire non poco la sorella di Elettra, già in crisi a causa del brutto rapporto con la cantante: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”.

Sara Manfuso si è infuriata con gli autori del programma, rei a sua detta di aver tagliato e montato la conversazione in modo poco onesto.

La concorrente ha minacciato persino di lasciare il reality show: “Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Hanno fatto un montaggio contro di me”.

Le scuse di Sara a Ginevra: “Ci tengo a te, so che capirai tutto”

Sara ha poi provato a chiarirsi con Ginevra, chiedendole scusa e un’opportunità per chiarire tutto al meglio. “Tu hai tanta testa e hai capito tutto” –dichiara l’ex modella- “Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto.

Quando hai voglia parliamo meglio”. Per il momento la sorella di Elettra resta gelida: “Ne parliamo in un altro momento”.