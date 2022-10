Ballando con le stelle, Mughini esplode: “Ti prendo a calci nel…”

Ballando con le stelle, Giampiero Mughini esplode: “Ti prendo a calci nel c**o!”. Prima puntata col botto per l’ultima edizione talent show di Milly Carlucci. L’opinionista sportivo si scaglia contro il giudice Guillermo Mariotto: “C’è gente che aspetta una vita un’occasione di insultare senza rischi”. Cosa è successo?

Ballando con le stelle, Mughini contro Mariotto: “Ti prendo a calci nel…”

Neanche il tempo di iniziare, Giampiero Mughini porta il caos a Ballando con le stelle.

L’esplosivo opinionista sportivo, quest’anno tra i vip in gara nel talent show di Milly Carlucci, si è infuriato con uno dei giudici, Guillermo Mariotto. Lo stilista ha valutato molto negativamente l’esibizione di Mughini, affibbiandogli un inequivocabile zero. Il concorrente non ha affatto gradito e ci ha tenuto a farlo notare: “No, no, no chiudiamo qui, Milly chiudi qui. Io non dirò più mezza parola da ora in poi. Perché se qualcuno vuole offendermi o lo prendo a calci in cu**, o non so che cosa faccio.

Qui qualcuno vuole offendermi. E tu Guillermo non dire più mezza parola, risparmiami anche un respiro. No non parlare risparmiami tutto fammi il piacere. E poi c’è gente che aspetta l’occasione della vita. Quindi lui aspetta l’occasione di insultare senza essere preso a calci nel…“.

La spiegazione di Mariotto: “Volevo la sua tipica spocchia nell’esibizione”

Mariotto ha accolto gli insulti di Mughini con un sorriso quasi compiaciuto. Poi ha spiegato le sue ragioni per il suo voto bassissimo: “Io ho notato un particolare allure da gattopardo con la spocchia, questo quando parla.

Lui è capace di braccare chiunque con le sue parole che solo lui sa dire. Quella spocchia e quella fierezza dovrebbe portarla nel ballo. Questo però non è successo qui. Hai anche la maestra di ballo più brava di tutte e quindi devi dare di più”. Un ragionamento poco apprezzato anche dal pubblico, che ha cominciato a protestare. Mariotto ha la risposta pronta: “Che gli davo uno? Due? Lo zero è un numero meraviglioso, è un faro su di lui, ballerete tutta la settimana”.