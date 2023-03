GF Vip 7, l’ultimatum di Alfonso Signorini: stop a volgarità e violenza

GF Vip 7, Alfonso Signorini da un ultimatum ai concorrenti: stop a volgarità e violenza. Il conduttore ha bacchettato il cast riferendo loro il messaggio di Pier Silvio Berlusconi, basta trash o ci saranno conseguenze: “Avete superato i limiti”.

GF Vip 7, Alfonso Signorini da l’ultimatum: “Avete superato i limiti”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, il conduttore Alfonso Signorini ha riferito al cast l’ultimatum ordinato dai piani alti. L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è furioso per la deriva trash e volgare dei reality delle sue reti e ha deciso di intervenire mandando un messaggio ai vipponi della casa più spiata d’Italia. “La scorsa puntata è stata molto complicata, per tante ragioni.” -ha spiegato Signorini- “È stata una puntata che ha segnato il superamento di un limite. Al punto che l’editore di questa azienda è intervenuto esprimendo forte disappunto per il mancato rispetto dei limiti”.

Il conduttore ha poi bacchettato i concorrenti per il linguaggio volgare e per gli atteggiamenti troppo aggressivi: “Troppe parolacce. Siete stati richiamati più volte. Quante volte l’ho detto? Quante volte non mi avete ascoltato? Avete avuto spesso un atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarsi con gli altri. Gli uomini verso le donne, le donne con le donne. Un atteggiamento che non può più essere accettato. Avete superato il limite anche nel modo di vestirvi. A volte eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata”.

Alfonso ha qualcosa di molto importante da dire ai VIP, si tratta di quanto successo nella scorsa puntata. #GFVIP pic.twitter.com/eE0gIoIoVf — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

Serie conseguenze per chi sgarra: “Nessuna infrazione sarà tollerata”

Il conduttore ha continuato il suo rimprovero verso i concorrenti del GF Vip, invitandoli a comportarsi in maniera più civile: “Se entrate nella case degli italiani non in punta di piedi ma a gamba tesa, non siete ospiti graditi. Dobbiamo tornare ad essere una televisione garbata e civile”. Infine Signorini ha messo in chiaro che questa ramanzina è l’ultimo avvertimento: d’ora in poi parte una politica di tolleranza zero. “Da questa sera qualsiasi infrazione non sarà più tollerata.” -intima Signorini- “Stop alle parolacce inappropriate e continue, costanti, o quando l’atteggiamento diventa violento e aggressivo”.