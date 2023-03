Giulia Salemi parla della crisi con Pretelli: “Cerchiamo di conoscerci meglio”

Giulia Salemi parla della crisi superata con Pierpaolo Pretelli: “Ora cerchiamo di conoscerci meglio”. L’amata inviata social del GF Vip 7 ha parlato della sua relazione con l’ex Velino in un’intervista a Chi: “Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto”.

Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli e della crisi: cosa è successo?

Lo scorso febbraio, dopo alcune settimane di grande preoccupazione per i fan della coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno superato un periodo di grande crisi. A pochi giorni dal suo trentesimo compleanno, l’inviata social del Grande Fratello Vip 7 ha parlato più nel dettaglio di questo periodo difficile in un’intervista concessa al settimanale Chi. “C’è stato un momento in cui lavoravamo tantissimo entrambi e sempre negli stessi periodi.” –spiega la conduttrice- “Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto. Eravamo molto tesi. Ci stavamo perdendo“. L’intervento di Alfonso Signorini si è rivelato fondamentale: “Lui ci conosce bene, abbiamo parlato con lui. Abbiamo trascorso un weekend insieme e ci ha detto: ‘Se vi lasciate date un calcio al destino che vi ha fatto incontrare perché siete stati fortunati”.

I progressi della coppia: “Ora cerchiamo di conoscerci meglio”

Nel corso dell’intervista Giulia ha parlato dei progressi fatti con Pierpaolo e dei progetti per i loro futuro insieme: “Chi ci segue e ci vuole bene dice dal primo giorno che dovremmo sposarci e avere un figlio. Ma la vita reale non è come i social, dove mostriamo solo la parte bella. È fatta di quotidianità, di confronti, di passaggi”. La coppia sta provando a superare queste divergenze approfondendo la propria conoscenza reciproca: “Io e Pierpaolo ci stiamo conoscendo, stiamo scoprendo di avere caratteri diversi. Ci vuole tempo e impegno per trovare un’intesa più profonda. È un viaggio che bisogna affrontare in due, ciascuno con il proprio bagaglio, ciascuno per la propria parte”.