Giancarlo Magalli vuole tornare in tv: dopo la malattia ecco l’appello del conduttore

Giancarlo Magalli ha lanciato un appello: l’ormai ex conduttore vorrebbe ritornare in televisione, dopo il brutto periodo di salute trascorso. Qualche proposta è anche arrivata e presto potremmo vedere di nuovo Magalli in qualche salotto televisivo.

Giancarlo Magalli vuole tornare in tv

Giancarlo Magalli si è raccontato e sfogato in un’intervista sul giornali Chi. Il conduttore ha dovuto affrontare un periodo di salute molto difficile, tanto da doversi per forza allontanare dalla tv. “Non avrei potuto continuare a lavorare nelle condizioni in cui ero”, sottolinea. “L’ho lasciato due anni fa, dopo vent’anni non ce la facevo più a mandare avanti un impegno quotidiano”.

Ha dovuto dire addio anche all’impegno come voce narrante de Il collegio, ruolo che è stata affidata a Nino Frassica nell’ultima edizione: “Avrei potuto farlo senza problemi, mi è dispiaciuto non proseguire”. Tuttavia, ora si è ripresa e la tv gli manca. Magalli vorrebbe tornare protagonista nei luoghi vissuti per tanti anni. Per tanti tempo, infatti, ha condotto I fatti vostri su Rai 2.

Dopo la malattia ecco l’appello del conduttore

Magalli ha lanciato un appello per ritornare nei salotti televisivi. “Per un anno sono stato a letto. Ora voglio tornare in tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me”. Qualche proposta c’è stata. “Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vedermi lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”.