Allerta meteo in diverse regioni giovedì 4 maggio: il bollettino della Protezione Civile

Allerta meteo previsto giovedì 4 maggio su diverse Regioni oltre all’Emilia Romagna. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino con i rischi divisi regione per regione tra allerta rossa e gialla.

Allerta meteo in diverse regioni giovedì 4 maggio

L’allerta meteo non continua solo in Emilia Romagna ma anche su altre Regioni come riporta il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione Civile. Al sud in particolare sono previste piogge e temporali su Calabria, la Basilicata e l’angolo Sudorientale della Sicilia. A partire, poi, da venerdì 5 maggio il tempo dovrebbe migliorare con l’arrivo anche del caldo e la fine di un’instabilità così diffusa.

Il bollettino della Protezione Civile

Per la giornata di Giovedì 4 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro

Lombardia: Bassa pianura orientale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico