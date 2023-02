Elena Radonicich, chi è Stella in “La porta Rossa”: carriera, film, tv

Elena Radonicich, che interpreta Stella in “La porta Rossa“, è un’attrice italiana di origine slavo-tedesca. Conosciamola meglio.

Chi è Elena Radonicich

Elena Radonicich è un’attrice nata a Moncalieri da padre italiano di origini slavo-tedesche e da madre italiana si diploma nel 2009 al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Dal 2005 al 2011 recita a teatro e ricopre qualche ruolo in TV, per poi esordire al cinema con Tutti al mare di Matteo Cerami. Nel 2012 è protagonista di Workers – Pronti a tutto e poi di Tutto parla di te, in cui interpreta il ruolo di una giovane madre. Nel 2013 recita in Adriano Olivetti – La forza di un sogno. Nel 2022 è nel cast del film sulla vita del compositore settecentesco Josef Mysliveček Il Boemo, candidato all’Oscar nella categoriaMiglior film in lingua straniera per la Repubblica Ceca e presentato in concorso al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, della serie Rai Sopravvissuti e della serie Sky Il grande gioco.

La Porta Rossa

Elena è stata poi all’interno di fiction. Nel 2017 è nel cast de La porta rossa di Carmine Elia, in cui interpreta la poliziotta Stella Mariani. In questa serie tv, mandata in onda su Rai 2, ha recitato assieme a Lino Guanciale.