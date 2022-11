GF Vip 7, Taylor Mega nuova concorrente a gennaio: quanto c’è di vero?

GF Vip 7, Taylor Mega sarà una nuova concorrente da gennaio? Le voci di corridoio sulla modella, in passato legata ad Alberto e Giaele.

GF Vip 7, Taylor Mega nuova concorrente: entra nella casa a gennaio? Il settimanale Chi ne è sicuro, la modella e influencer sarà una dei nuovi vip a varcare la porta rossa nei prossimi mesi. Spinalbese approva: “Quando arriva? Vorrei stuzzicarla”.

GF Vip 7, Taylor Mega sarà una nuova concorrente?

Il settimanale Chi ha pubblicato una nuova indiscrezione sui prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Secondo la rivista di Alfonso Signorini una dei nuovi volti del reality più seguito d’Italia sarà nientemeno che Taylor Mega.

La modella e influencer sarebbe pronta a varcare la porta rossa e dovrebbe fare il suo ingresso a gennaio. Una scelta intrigante che potrebbe sconvolgere gli equilibri già ballerini della casa del GF. Taylor non intriga solo il pubblico, anzi: un paio di concorrenti hanno già affermato di apprezzare molto la modella e di volerla in casa. Edoardo Tavassi ha dichiarato più volte che Mega rappresenta la sua donna ideale e si è detto pronto ad accoglierla.

Anche Antonino Spinalbese è parso entusiasta alla possibilità di un suo arrivo: “Quand’è che arriva più o meno? Lunedì? Martedì? Sicuramente mi divertirei a stuzzicarla, questo è ovvio, è più che scontato”.

I legami di Taylor nella casa: i flirt con Alberto e Sofia

Taylor Mega ha già diversi interessanti legami con alcuni concorrenti della casa del GF. In passato è stata fidanzata con Alberto De Pisis e ha avuto un piccante flirt con Sofia Giaele De Donà. “Alberto è sempre stato gay.” -ha affermato la modella sul suo ex- “Non ha mai guardato una donna con interesse.

Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa. Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato. È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare. Ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”.

Taylor ha svelato qualche dettaglio anche dell’avventura con Sofia: “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito.

Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione. Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.