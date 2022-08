Federica Pellegrini, matrimonio rimandato con Giunta: non ci sarà il 27 agosto ed è un mistero

Federica Pellegrini, matrimonio rimandato: nonostante in qualche intervista aveva fatto trasparire che le nozze si sarebbero tenute verso la fine di agosto, l’ex campionessa di nuovo ha smentito tutto.

Federica Pellegrini, matrimonio rimandato con Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposeranno a fine agosto come aveva annunciato la stessa nuotatrice qualche tempo fa. Durante il dialogo con Silvia Toffanin a Verissimo: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia.

Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme” aveva dichiarato.

Inoltre, aveva aggiunto: “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta”.

Infine, “L’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora”

Non ci sarà il 27 agosto ed è subito un mistero

Tuttavia, la Pellegrini ha smentito la data del 27 agosto, lasciano tanti dubbi di domanda: “Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla” ha affermato Federica in una recente intervista.

Tra l’altro agli inizi di giugno c’era stato anche l’addio a nubilato dell’ex campionessa di nuoto. La Pellegrini, infatti, è andata a Formentera con le amiche per trascorrere qualche giorno tra divertimento e qualche follia. L’addio al nubilato è stato organizzato dalle amiche storiche: Giorgia Consiglio, Chiara Masini Luccetti, la Fede, Alice Mizzau, Laura Letrari, Martina Carraro, Roberta Ioppi e Sara Franceschi, raggiunte successivamente anche dalla campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Valentina Marchei.

