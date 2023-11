Massimo Martino, chi è il marito di Tosca D’Aquino: vita privata, carriera, figli

Chi è Massimo Martino, marito di Tosca D’Aquino. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della celebre attrice di origini napoletane. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Massimo Martino, marito di Tosca D’Aquino: vita privata e carriera

La nota attrice partenopea Tosca D’Aquino è felicemente sposata dal 2013 con il produttore romano Massimo Martino. Nato nella Capitale il 7 maggio 1961, è il secondo marito per l’attrice, in passato legata per sette anni all’ingegnere Mauro Gabrielli. Martino si occupa da diversi anni di produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie. Il suo lavoro dietro le quinte lo ha portato a seguire film di grande successo come Soldati – 365 all’alba, Ultrà, La scorta, Mary per sempre e Pummarò. Nel 1997 ha fondato la società di produzioni Clemart Srl, della quale è ancora oggi amministratore unico. La Clemart ha prodotto alcune delle serie televisive più amate degli ultimi anni come I Bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Maria Corleone.

Vita privata, il rapporto con Tosca e i figli

Si conosce solo qualche aneddoto circa la vita privata di Massimo Martino e Tosca D’Aquino, da sempre molto gelosi della propria privacy. L’attrice ha parlato del compagno in una serie di interviste, definendolo un uomo romantico ed intraprendente: “È un uomo nella misura mia, come dice Eduardo De Filippo. Attento alle piccole cose“. Dopo aver celebrato le loro nozze al Campidoglio nel 2013, Massimo e Tosca hanno avuto un figlio insieme, Francesco Martino, nato nel 2005. È il secondo figlio per l’attrice, già madre di Edoardo Gabrielli, nato nel 1999 dal suo precedente matrimonio.