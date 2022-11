Taylor Mega oggi: origini, vero nome, Briatore, Gf Vip, ex fidanzato dell’influencer

Taylor Mega è una modella e imprenditrice italiana, influencer e volto televisivo.

Taylor Mega oggi

Taylor Mega oggi è una modella, influencer e imprenditrice italiana nata il 31 ottobre 1993, che ha cominciato a muoversi sui social quando aveva solo 15 anni (esattamente su MySpace) e da quel momento ha iniziato a costruire la sua fama. Viene da un piccolo paese del Friuli (si chiama Carlino) e le sue origini sono umili.

I suoi genitori erano allevatori di tacchini ed ha una sorella di nome Giada anche lei influencer. In televisione ha partecipato nel 2019 al reality L’isola dei Famosi e il suo seguito è esponenzialmente aumentato. Nello stesso anno, ha poi partecipato anche al Grande Fratello Vip. Fa spesso discutere per il suo comportamento sopra le righe e per i suoi flirt.

All’anagrafe è registrata con Elisia Todesco ma il suo soprannome la accompagna da quando aveva solo 15 anni.

Attualmente ha ha un brand di bikini, Mega Swim, lanciato nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor MEGA👑👸🏼✨💘 (@taylormegatiktok)

Storia d’amore

Tony Effe, cantante del gruppo Dark Polo Gang. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione e successivamente si è legata a Flavio Briatore. Taylor Mega è stata fidanzata concantante del. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione e successivamente si è legata a Flavio Briatore. Anche quest’ultima relazione, però, non è durata molto a causa di Elisabetta Gregoraci.

Dopo la breve esperienza al Grande Fratello Vip avvenuta nel 2019, Taylor, che si è dichiarata bisessuale, ha avuto una storia con Erica Piamonte durata qualche mese, ma tenuta segreta.

Quanto guadagna

Taylor ha dichiarato di guadagnare 8 mila euro per ogni post Instagram.

Curiosità