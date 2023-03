GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 20 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 20 marzo? Sono quattro i concorrenti al televoto questa settimana, uno di loro otterrà un posto in finale al fianco di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Chi otterrà l’immunità? Come votare il proprio vip preferito? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 20 marzo

Il 16 marzo è andata in onda la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip 7, l’ultimo appuntamento di giovedì. D’ora in poi, infatti, fino alla finale del 3 aprile, il GF Vip allieterà le serate degli italiani solo di lunedì. Nel corso di quest’ultima puntata, il pubblico ha eletto la seconda finalista. Si tratta di Micol Incorvaia, che ha ottenuto il 33% dei voti, superando di gran lunga la concorrenza di Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Il risultato del televoto ha commosso molto Micol, che non si aspettava la vittoria. La Fiordelisi, da parte sua, è andata in crisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me”. L’ex schermitrice è tornata al televoto, attivo fino al 20 marzo, insieme a Nikita, Milena Miconi e Giaele De Donà. A loro insaputa anche questo è un televoto per scegliere una finalista.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita. #GFVIP pic.twitter.com/KT3hROdig2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2023

Anche questa settimana i sondaggi di RealityHouse, Forumfree e Isa e Chia vedono Nikita stabilmente in prima posizioni, con percentuali di voto tra il 35% e il 43%. In base a questi primi dati, Antonella e Giaele inseguono con un po’ di svantaggio ma potrebbero ancora avere una chance di ribaltare la situazione, come successo la scorsa settimana per Micol. Poche possibilità di vittoria, invece per Milena Miconi, fanalino di coda con voti tra il 4% e il 7%. L’ex primadonna del Bagaglino ha avuto molto meno tempo per far breccia nei cuori del pubblico rispetto alle rivali, e dovrà lottare per guadagnarsi un posto in finale.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: