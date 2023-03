Attilio Romita annuncia il matrimonio con Mimma Fusco: “Le ho fatto la proposta”

Attilio Romita, annunciato il matrimonio con Mimma Fusco: “Appena uscito dal GF Vip 7 le ho fatto la proposta”. Il giornalista ex gieffino ha dato la notizia negli studi del reality. Romita vuole due concorrenti come testimoni, la sua compagna vuole Alfonso Signorini: “Sei stato importante per lei”.

Attilio Romita annuncia il suo matrimonio, ha fatto la proposta a Mimma Fusco

La storia d’amore tra Attilio Romita e Mimma Fusco, nonostante le tante tempeste degli ultimi mesi, si avvia verso un lieto fine. Il giornalista ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ospite in studio nell’ultima puntata, ha infatti dato una grande notizia al pubblico del reality. Romita e la sua compagna si sono riavvicinati molto dopo la sua eliminazione dal GF, mettendosi alle spalle il famigerato flirt con Sarah Altobello: “Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa”. L’ex mezzo busto del TG1 è riuscito a riconquistare Mimma Fusco, al punto che quest’ultima ha accettato la sua proposta di matrimonio: “Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale”.

Testimoni di nozze a tema GF Vip, Alfonso Signorini per Mimma

Un entusiasta Alfonso Signorini ha annunciato un’intervista alla coppia, che sarà pubblicata nel prossimo numero del suo settimanale Chi. Nell’articolo, Attilio Romita e Mimma Fusco hanno rivelato di volere dei testimoni di nozze a “tema GF”. Attilio vuole Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, mentre Mimma vuole proprio Signorini. “Tu Alfonso per lei.” -ha spiegato il giornalista- “È così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei”. Nel corso della puntata Romita ha esteso gli inviti alle nozze anche al resto del cast, incluse le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.