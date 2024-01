Ann-Christine Petersson, chi è l’ex moglie di Sven-Goran Eriksson: vita privata, carriera, figli

Chi è Ann-Christine Petersson, ex moglie di Sven-Goran Eriksson. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata e sentimentale dell’ex allenatore della Lazio. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Ann-Christine Petersson, ex moglie di Sven-Goran Eriksson: vita privata, carriera

In passato l’ex allenatore della Lazio e della Nazionale inglese Sven-Goran Eriksson è stato sposato con una donna di nome Ann-Christine Petersson. La coppia rimase insieme per molti anni: Ann-Christine ha affiancato il marito per buona parte della sua carriera da allenatore, iniziata nel 1977 dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Il loro matrimonio, tuttavia, andò in frantumi a causa dell’infedeltà di Eriksson nel 1994.

In quegli anni l’allenatore viveva in Italia, dove sedeva sulla panchina della Sampdoria. Eriksson tradì sua moglie proprio con una donna italiana, Graziella Mancinelli, con la quale si frequentò fino al 1998. Dopo la fine della sua storia con l’italiana, Eriksson ha frequentato molte altre donne tra cui l’attrice Debora Caprioglio, l’avvocatessa italiana Nancy Dell’Olio, la conduttrice svedese Ulrika Johnson e la segretaria della Federazione Calcio inglese Faria Alam. Petersson ottenne il divorzio nel 1995 e da allora si è tenuta ben lontana dalla luce dei riflettori. Non è noto ad oggi che tipo di carriera abbia perseguito né vi sono informazioni circa la sua attuale situazione sentimentale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, i figli della coppia

Dalla loro unione nacquero due figli, oggi adulti: Johan Eriksson, nato nel 1979 e oggi 44enne, e Lina Eriksson, nata nel 1987, 36 anni. Entrambi han preferito mantenere le distanze dai media, per cui non vi sono molte informazioni sul loro conto al momento. Non si sa quindi molto né sul loro lavoro né sulle loro famiglie. Durante la relazione di Eriksson con Nancy Dell’Olio i giornali di gossip han spesso parlato di possibili adozioni di altri figli, soprattutto per volontà dell’avvocatessa. L’allenatore, tuttavia, smentì sempre le voci, affermando di non averne mai parlato con la donna.