Kevin Costner oggi: film, moglie, ex fidanzate, figli, premi

Kevin Costner è un attore, regista, produttore cinematografico e musicista statunitense che ha ottenuto tantissimi grandi successi.

Chi è Kevin Costner oggi

Kevin Costner è nato a Lynwood, una città della contea di Los Angeles, negli Stati Uniti. La città fu chiamata così in onore della signora Lynn Wood Sessions, moglie di un allevatore locale, Charles Sessions, e qui Kevin ha vissuto la sua infanzia. Nato il 18 gennaio 1955, oggi ha 67 anni e può vantare successi di carriera importanti.

Famoso per innumerevoli film drammatici e romantici, Costner ha dimostrato di essere in grado di interpretare molti ruoli diversi dimostrandosi sempre all’altezza del compito. La sua libreria è ricca di innumerevoli premi, dagli Oscar agli Emmy Awards, e ad Hollywood e in tutto il mondo è un’icona del cinema. Anche oggi continua ad essere un punto di riferimento per il cinema. Nel 2017 prende parte al candidato agli Oscar con il film Il diritto di contare.

I film

Kevin Costner ha fatto numerosi film di successo, molti dei quali entrati nelle bacheche cinematografiche. Qualche esempio? The Untouchables – Gli intoccabili, Balla coi lupi, Le parole che non ti ho detto, Terra di confine – Open Range, Swing Vote – Un uomo da 300 milioni di voti, The Company Men, L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Criminal, Il diritto di contare, Highwaymen – L’ultima imboscata.

Moglie

Christine Baumgartner, classe 1974 e designer di borse, è la compagna di Kevin e ha 19 anni in meno di lui. I due si sono conosciuti nel 1994 ma si sono fidanzati nel 1998. Il matrimonio, invece, è avvenuto nel 2004. La modella Christine Baumgartner ha avuto assieme a lui tre figli: Cayden (6 maggio 2007), Hayes (12 febbraio 2009) e Grace Avery (2 giugno 2010). Ex fidanzate Cindy Silva e 1 dalla storia con Bridget Rooney) Nonostante questo Kevin si è convinto nel fare una nuova e grande famiglia anche con Christine Baumgartner. Kevin Costner, prima di stare con Baumgartner, era già padre di 4 figli (3 avuti dal matrimonio cone 1 dalla storia con) Nonostante questo Kevin si èanche con Christine Baumgartner.

Curiosità

A convincerlo alla carriera cinematografica è stato un fortuito incontro con Richard Burton sull’aereo durante la luna di miele di Costner. Ha debuttato al cinema con Malibu Hot Summer (1981), film indipendente in cui figura come protagonista, e da lì la sua carriera è sempre stata un crescendo di successi.