Federica Laviosa, chi è l’ex moglie di Piero Chiambretti: vita privata, carriera, figlia

Chi è Federica Laviosa, ex moglie di Piero Chiambretti: vita privata, carriera

Nata nel 1985, Federica Laviosa ha 38 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto ex moglie del noto conduttore Piero Chiambretti. Ben lontana dal mondo dello spettacolo, le informazioni sul suo conto sono ad oggi molto limitate. Piero Chiambretti incontra per la prima volta Federica Laviosa dopo la fine della sua storia con Ingrid Muccitelli. Nel 2011 i due diventano genitori della piccola Margherita. Cinque anni dopo, tuttavia, decidono di prendere strade diverse. La nascita della figlia è stato un momento importantissimo della vita di Chiambretti: “Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy. Margherita è l’unica cosa che conta. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”.

Vita privata: il conflitto con l’ex marito per il mantenimento di Margherita

Nonostante la sua dedizione per Margherita, la vita familiare di Chiambretti è tornata al centro di alcune controversie nell’estate del 2022, quando ha contestato l’entità dell’assegno di mantenimento. Laviosa e il conduttore, infatti, si sono scontrati spesso negli anni dopo la separazione, arrivando persino in tribunale. A fronte del peggioramento delle sue condizioni economiche, Chiambretti ha chiesto una riduzione dell’assegno e ha dichiarato di sentirsi una vittima del sistema: “Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston, per fortuna esiste la giustizia: ci sarà un’udienza definitiva a settembre”. Dopo il rifiuto nell’ottobre del 2022, il tribunale d’appello gli ha dato ragione nell’aprile del 2023: “Tutto questo rancore, e la guerra che ne è scaturita, sono solo frutto dell’odio nei miei confronti. Ma chi ci rimette è la bambina. E lei no, davvero non chiede nulla”.

Laviosa si è difesa in alcune recenti interviste dalle accuse che la accusavano di essere un’arrivista che puntava solo ad arricchirsi alle spalle di Chiambretti: “Ho presentato anche gli estratti conti. Sono una persona normale che vive una vita normale con la sua bambina. In molti pensano che con Chiambretti volessi sistemarmi. Come si dice, volessi “appendere il cappello al chiodo”. Non è vero niente. È stato un grande amore. L’unica cosa che mi preme è il bene della piccola”. In seguito ha svelato alla Stampa qualche dettaglio in più circa il suo rapporto con il conduttore: “Ora che sono una donna adulta posso dire che l’amore è un’altra cosa. Nei suoi confronti ero dipendente affettivamente. Mi sono trovata giovanissima in un mondo che non era il mio. Nel nostro rapporto ci credevo e infatti abbiamo avuto una bambina. Pensi che non abbiamo vissuto insieme, neanche un giorno. Non voleva la famiglia del Mulino Bianco. Ma l’amore è rispetto e complicità, è parlarsi. È tante cose che la nostra relazione non era”.