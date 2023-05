Latina, Matilde Celentano è il primo sindaco donna: “Sono felice”

Le elezioni comunali hanno emesso il loro verdetto: a Latina si è scelto il primo sindaco donna, ovvero Matilde Celentano. Un grande risultato e un evidente cambio di rotta.

A vincere è stato così il centrodestra.

Latina, vince Matilde Celentano, il primo sindaco donna

La città di Latina ha fatto la sua scelta: il nuovo sindaco è Matilde Celentano, che diviene così il “primo cittadino del comune laziale”.

La netta vittoria, contro il suo avversario, ha dimostrato il volere dei cittadini. La stessa vincitride, del Centrodestra, si è dichiarata sorpresa ma felice, come lei stessa ha commentato.

Un grande risultato, con la sindaca che esprime tutto il suo orgoglio:

“È un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono. Mi conforta il fatto che non sarò sola, potendo contare in una maggioranza solida”.

Il successo, intorno al 70%, contro Damiano Coletta (del Centrosinistra) mette in evidenza anche le volontà e le esigenze dei votanti. Grazie alla sua vittoria, Latina scrive una nuova pagina di storia.

I ringraziamenti attraverso una nota

Attraverso una nota, la candidata vincente racconta quello che sarà il futuro:

“Questa vittoria ci dà ragione sulla proposta politica di centrodestra, credibile e fattibile e che, ne sono certa, sarà in grado di dare risposte alla città e alla comunità di Latina tutta, che attende la realizzazione di un progetto di sviluppo. Ringrazio ogni singolo cittadino. Sarò il sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non mi hanno votata. Con loro saprò, sapremo, ricostruire un rapporto di collaborazione e di fiducia. Ringrazio le forze politiche della coalizione di centrodestra, che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta con lealtà in questa affascinante sfida. Ringrazio i candidati consiglieri comunali che mi sono stati vicini e che si sono spesi tenacemente per arrivare a questo risultato. Ora insieme dovremo rimboccarci le maniche e metterci subito al servizio della comunità“.

Non sono mancati i ringraziamenti e la piena fiducia nei confronti dei cittadini e degli altri consiglieri, ai quali verrà chiesto di lavorare in maniera equa e coerente. Il comune del Lazio comincia così una nuova era.

