Christopher Nolan, in quali film sono apparsi i suoi figli?

Christopher Nolan, in quali dei suoi film sono apparsi i suoi figli?

Il celebre regista inglese Christopher Nolan ha riconquistato pubblico e critica con il suo Oppenheimer, già al cinema negli Stati Uniti e in arrivo in Italia a partire dal 23 agosto. Come già successo spesso in passato, anche in questa sua ultima pellicola uno dei suoi quattro figli, Flora, Rory, Oliver e Magnus, ha recitato in un piccolo ruolo. Scopriamo insieme in quali film sono apparsi e quali ruoli hanno interpretato.

In quali film di Nolan hanno recitato?

Nel caso di Oppenheimer è stata la figlia maggiore, Flora, a partecipare alle riprese. Già in Interstellar all’età di tredici anni nel ruolo di una ragazza nel retro di un furgone, in questo caso ha avuto una parte piccola in una scena particolarmente cruenta. Flora ha infatti interpretato il ruolo di una delle vittime di un’esplosione nucleare, che arriva persino a scioglierle la faccia.

In un’intervista concessa a The Telegraph il regista ha spiegato come mai ha voluto proprio sua figlia per una scena così grafica e disturbante: “Avevamo bisogno di qualcuno per fare una piccola parte in una sequenza sperimentale e spontanea. È stato meraviglioso vederla stare al gioco. Ma si, beh, non hai torto. In verità cerco di non analizzare le mie intenzioni. Il punto è che se crei il potere distruttivo definitivo, questo distruggerà anche quelle persone che ti sono vicine e care. Quindi immagino che questo fosse il mio modo di esprimere questo concetto con la maggior fermezza possibile”.

Per quanto riguarda i fratelli di Flora, anche loro possono vantare un curriculum importante. Rory è apparso brevemente nel ruolo di un bambino su un bus in Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, nel 2012. Compare inoltre nella scena dell’ospedale in Interstellar nel 2014. Oliver appare da neonato in una breve scena di The Prestige nel 2006, mentre Magnus interpreta uno dei figli del protagonista di Inception nel 2010.

I titoli provvisori dei film di Nolan, tutti dedicati ai figli

Una curiosità che forse non tutti sanno è che Christopher Nolan porta avanti la simpatica tradizione di includere i suoi figli nei titoli provvisori dei suoi film. Si tratta di un modo di nascondere al meglio le informazioni sulle sue nuove opere e scoraggiare la pirateria, rivolgendo al tempo stesso un pensiero ai suoi figli. La maggiore, Flora, ha ben due film a dedicati: il titolo provvisorio di Interstellar era La lettera di Flora, mentre quello di Batman Begins era Il matrimonio di Flora. Rory ha invece Il Cavaliere Oscuro, noto inizialmente come Il primo bacio di Rory, poi cambiato durante la prima distribuzione del film in L’esercito di Oliver. Infine Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno era inizialmente noto come Magnus Rex.