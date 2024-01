Paolo Luzzi, chi era il padre di Beatrice Luzzi: causa morte, malattia, età

Chi era Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi scomparso nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2024. A causa della sua morte l’ex attrice di Vivere ha deciso di lasciare definitivamente il Grande Fratello.

Chi era Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi: causa morte e malattia

Nato nel 1937, Paolo Luzzi era il padre dell’attrice e gieffina Beatrice Luzzi, morto all’età di 86 anni nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2024. L’uomo si è spento dopo una lunga lotta con una malattia che lo aveva costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico nelle ultime settimane. L’ex protagonista di Vivere aveva temporaneamente lasciato il Grande Fratello per stargli vicino nei giorni dell’operazione. “Il mio babbo aveva bisogno di me.” –si scusò Beatrice una volta tornata in casa- “Scusatemi se sono dovuta uscire di corsa e vi ho lasciato un vetro rotto. Vi sarete preoccupati”. Con la sua morte all’inizio del 2024, Luzzi ha deciso di lasciare definitivamente il reality show: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”.

Cosa sappiamo sul suo conto, il rapporto con la figlia

Le informazioni sul conto di Paolo Luzzi, un uomo ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, sono molto limitate. Beatrice Luzzi ha parlato spesso di lui durante la sua permanenza al GF, descrivendolo come un genitore molto severo che spesso non ha approvato le sue scelte. Nato e cresciuto in Calabria, in un ambiente molto conservatore, tendeva ad essere molto chiuso e rigido. Nonostante le loro differenze, Paolo Luzzi e sua figlia avevano sviluppato un rapporto bellissimo. Una volta lasciato il suo paesino d’origine, aveva cominciato ad essere più aperto verso persone ed esperienze nuove.