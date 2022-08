Stromboli invasa da acqua e fango: danni pesantissimi

Danni pesantissimi a Stromboli, invasa da acqua e fango per una importante perturbazione che sta colpendo l'Italia

Stromboli invasa da acqua e fango. Nuovi danni in Italia per il passaggio di una importante perturbazione che sta viaggiando sull’Italia va da nord a sud. Sorvegliate speciali sono soprattutto Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove arriveranno grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Nel pomeriggio sarà la volta del Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Già a Stromboli, nelle Eolie, la notte ha già portato danni pesantissimi: un nubifragio violento, infatti, ha allagato strade e case.

Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco ancora stanno lavorando. In alcuni punti dell’isola il terreno ha ceduto e in altri detriti e ceneri sono venuti giù dalla montagna.

Disagi anche a Reggio Calabria e Cagliari

Non va meglio in Sardegna, a Cagliari, dove molte auto sono state sommerse dall’acqua, i tetti scoperchiati, alberi caduti. Sono poi stati salvati dalla Guardia Costiera due canoisti in difficoltà nelle acque del Poetto.

Disagi anche a Reggio Calabria e nella regione per fiumi d’acqua che hanno travolto tutto quello che incontravano lungo la loro corsa