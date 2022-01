Megan Fox si sposa: ha detto sì al musicista Machine Gun Kelly (VIDEO)

Arriva il sì di Megan Fox: l'attrice sposa Machine Gun Kelly. Ecco il video della proposta di matrimonio in un resort di lusso a Porto Rico.

Megan Fox fidanzata ufficialmente, sposa il musicista Machine Gun Kelly. La coppia, insieme da un anno e mezzo, ha pubblicato il video della proposta di matrimonio su Instagram.

Megan Fox si sposa: il video della proposta di Machine Gun Kelly

La celebre attrice hollywoodiana Megan Fox ha detto sì. La star americana, 35 anni, ha accettato la proposta di matrimonio del suo compagno, il rapper texano Machine Gun Kelly, con il quale ha una relazione da un anno e mezzo.

La coppia lo ha annunciato ai propri fan via instagram, pubblicando il video della proposta. Il rapper si inginocchia di fronte alla futura moglie, di fronte a un imponente albero bunyan della Spa Botànico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico. Oltre al video, l’attrice condivide un messaggio d’amore molto particolare, in cui dichiara di aver bevuto il sangue dell’amato: “Dopo aver passato l’inferno insieme, dopo aver riso più di quanto ci potessimo immaginare, lui mi ha chiesto di sposarlo.

Come in ogni vita prima di questa e in ogni vita che seguirà, ho detto si…E poi abbiamo bevuto l’una il sangue dell’altro“.

È il secondo matrimonio per l’attrice: la vita amorosa di Megan Fox

Megan Fox è al suo secondo matrimonio, dopo la lunga relazione con Brian Austin Green, noto attore di Beverly Hills 90210. I due si conobbero nel 2004, quando l’attrice era appena 18enne, sul set della sitcom americana Hope and Faith, e si sposarono nel 2010. La coppia ebbe tre figli, Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green, nati rispettivamente nel 2012, 2014 e 2016. Dopo un iniziale rottura nel 2015, gli attori si separano definitivamente nel 2019.