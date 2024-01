GF 2024, le anticipazioni della puntata di martedì 23 gennaio. Tutte le novità di stasera, dai risultati del televoto alle sorprese e gli argomenti della puntata. Che cosa ci aspetta al Grande Fratello?

GF 2024, anticipazioni puntata 23 gennaio: cosa succederà stasera?

Il Grande Fratello 2023-24 torna in tv questa sera, martedì 23 gennaio, con la 32esima puntata dell’edizione 17. Il reality show più seguito d’Italia va in onda con un giorno di ritardo rispetto al solito, dopo aver lasciato la sua consueta serata del lunedì sera alla finale di Supercoppa. La puntata 32 del GF 2024 si preannuncia carica di pepe, con tanti approfondimenti sui litigi e confronti tra i concorrenti ancora in gara.

In prima fila ci sarà uno degli ultimi ingressi, Stefano Miele, che in poco tempo si è fatto moltissimi nemici all’interno della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini potrebbe mettere alcuni suoi atteggiamenti e scontri con gli altri gieffini sotto la lente di ingrandimento. Ci sarà spazio anche per l’amicizia tra Marco Maddaloni e Rosy Chin, tornata in vita dopo una breve incomprensione, e per le ultime evoluzioni del rapporto tra Giuseppe Garibaldi ed Anita Olivieri: “Io vado in paranoia se non la vedo, è amore. È amore eterno, fraterno”. Parte della puntata sarà senz’altro dedicata alla tensione tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, protagoniste di una serie di sfuriate negli ultimi giorni.

I nominati e i sondaggi, chi finirà al televoto eliminatorio?

Sebbene siano tre i concorrenti in nomination, la lotta per la permanenza in casa si è trasformata in uno scontro a due. Come al solito Beatrice Luzzi è irraggiungibile nei sondaggi, condannando Federico Massaro e Sergio D’Ottavi a raccattare i voti necessari ad evitare il prossimo televoto eliminatorio insieme a Stefano Miele. Tra i due Federico sembra in leggero svantaggio su Reality House ed Isa e Chia, dove risulta ultimo con percentuali tra il 19% e il 28%. Su Forumfree il duello è invece alla pari, con il modello sopra il surfista di appena qualche decimo. Come andrà a finire?