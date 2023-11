Marco Maddaloni, chi è il veterano dei reality show: GF 2023, vita privata, carriera

Chi è Marco Maddaloni, lottatore di arti marziali e veterano dei reality show nostrani. Già vincitore di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi, pare sia pronto a fare il suo ingresso al Grande Fratello 2023. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Marco Maddaloni del Grande Fratello 2023: vita privata e carriera

Nato a Napoli il 7 dicembre 1984, Marco Maddaloni ha 39 anni ed è un noto judoka ed ex lottatore di arti marziali, nonché un vero e proprio “veterano” dei reality show della tv italiana. È cresciuto in una famiglia di importanti sportivi: suo fratello Pino e sua sorella Laura hanno vinto numerose medaglie nella loro carriera da artisti marziali. Da parte sua Marco è diventato Campione Assoluto Italiano nella categoria under-73 kg all’età di soli 17 anni e ha vinto ben due campionati europei under-23 nel 2005. Tantissime le medaglie conquistate in carriera, tra cui spiccano due bronzi ai Mondiali nei primi anni Duemila.

La carriera televisiva di Maddaloni ha inizio nel 2013, quando sostituisce l’ex velista olimpionica Alessandra Sensini nella seconda edizione di Pechino Express, prendendo il suo posto in coppia con l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Insieme gli Sportivi conquistano la vittoria finale nell’avventuroso reality show. Negli anni successivi Marco Maddaloni appare in diversi altri programmi televisivi. Tra il 2015 e il 2017 è un tutor nel rotocalco Detto Fatto di Caterina Balivo. Nel 2019 partecipa alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, conquistando anche in questo caso la vittoria. Nel 2021 torna all’Isola come guest star nel ruolo di Salvavita. Nel 2023 pare pronto a tornare nella mischia in un reality show: il judoka dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente.

Vita privata: moglie, figli

Marco Maddaloni è sposato dal 2015 con Romina Giamminelli, modella di origini caraibiche con un passato a Pechino Express. Insieme la coppia sta crescendo due bellissimi figli, Giovanni, nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018. “Sono un padre abbastanza presente.” -ha spiegato Marco Maddaloni, ospite di Nei tuoi panni su Rai 2- “Amo i miei figli, me li voglio vivere da quando si svegliano sino a quando vanno a dormire e cerco di portarli con me in palestra. Non esiste che io resti a casa: devo svegliarmi la mattina e dare l’esempio ai miei figli andando a lavorare”. L’atleta ha un profilo Instagram seguito da oltre 185mila persone, dove appare spesso insieme ai suoi figli e occupato nei suoi allenamenti.