FIFA 23, ecco il primo trailer: data d’uscita, novità, preordine

FIFA 23, ecco il primo trailer ufficiale. Il nuovo titolo della più famosa serie videoludica calcistica ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Ecco tutte le novità e le opzioni per il preordine.

FIFA 23: il primo trailer ufficiale, data d’uscita e preordine

Dopo mesi di attesa, Electronic Arts ha pubblicato il primo trailer ufficiale di FIFA 23, ultimo titolo della saga videoludica che porterà il nome della Federazione internazionale calcistica. Gli sviluppatori americani hanno diffuso le prime immagini promozionali della simulazione calcistica più amata dai videogiocatori di tutto il mondo. EA ha fissato la data d’uscita del gioco per questo autunno, il 30 settembre 2022.

Per gli appassionati più impazienti, è già possibile acquistare FIFA 23 in preordine su Amazon nella versione per PC, Xbox e Nintendo Switch.

Tutte le novità: dal calcio femminile alla tecnologia HyperMotion 2

Sono previste tantissime affascinanti novità per il nuovo titolo EA. Prima fra tutte l’implementazione dell’innovativa tecnologia HyperMotion 2, grazie alla quale gli sviluppatori sono riusciti a dar vita ad un gameplay ancora più avvincente e ad animazioni più fluide e realistiche che mai. FIFA 23 segna anche l’esordio videoludico delle squadre di club di calcio femminile. Sono stati inoltre annunciati aggiornamenti gratuiti dedicati al Mondiale in Qatar e alla Coppa del Mondo Femminile 2023.

Verrà inoltre inclusa la funzionalità cross-play, che permetterà di organizzare partite tra i possessori di PS5, Stadia, PC e Xbox Series X|S.