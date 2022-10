Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato Alvaro De Juana

Chi è il presunto nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Alvaro De Juana? Secondo la giornalista Claudia Cabrini, la sorella di Chiara è stata stregata dall’attore spagnolo. L’influencer smentisce: “Il mio cane Pablo è l’unico uomo della mia vita”.

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, tutto sullo spagnolo Alvaro De Juana

Valentina Ferragni è finita al centro di una serie di voci di corridoio sulla sua vita sentimentali. Secondo alcune indiscrezioni, la bella influncer e sorella di Chiara avrebbe già voltato pagina dopo la rottura con Luca Vezil.

Chi è la sua nuova fiamma? Per la giornalista Claudia Cabrini si tratta di un affascinante attore spagnolo, il 19enne Alvaro De Juana: “La scintilla è scoppiata a Ibiza, lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale”.

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale) 💘 pic.twitter.com/3TFRmzZEJp — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 15, 2022

Di dieci anni più giovane rispetto a Valentina, De Juana si è fatto conoscere in patria nel 2019 recitando nella soap opera Amar Para Siempre. Il suo nome è diventato noto anche agli appassionati di serie italiani dopo l’annuncio della sua inclusione nel cast della sesta stagione di Elite, serie Netflix che narra le vicende di un gruppo di studenti in un’esclusiva scuola privata spagnola. De Juana interpreterà uno dei nuovi personaggi, Didac.

L’attore ha già un ampio seguito sui social: la sua pagina Instagram ha quasi 60mila follower.

La smentita su Instagram: “Mi spiace rovinarvi le fake news, Pablo è l’unico uomo della mia vita”

Valentina Ferragni, da parte sua, non si è limitata ad ignorare le voci. L’influencer ha subito pubblicato una smentita sul suo profilo Instagram, ironizzando sulla sua attuale situazione sentimentale. Per ora l’unico amore della sua vita, a sua detta, è il suo cane Pablo: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita.

Mi dispiace rovinarvi la fake news“.