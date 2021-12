Chi era Carlos Marin de “Il Divo”, morto per Covid a 53 anni

Chi era Carlos Marin, il cantante baritono spagnolo era il componente del quartetto vocale Il Divo. Si è spento all’età di 53 anni a causa del Covid.

Chi era Carlos Marin

Carlos Marin era nato in Germania nel 1968 ma cresciuto in Spagna. Era uno cantante baritono componente del gruppo musicale Il Divo.

Da giovanissimo aveva partecipato a programmi televisivi spagnoli, entrando nel cast di musical come «I miserabili», «Grease» e «Peter Pan» e prestando la propria voce alle versioni locali di film come «Nightmare Before Christmas» e «Cenerentola». Oltre agli otto album pubblicati con il gruppo, Marìn ha dato alle stampe due album da solista.

Carlos Marin, morto per Covid a 53 anni

Il cantante Carlos Marin è venuto a mancare all’età di 53 anni dopo essersi ammalato di Covid ed essere stato in coma farmacologico. Dopo essersi ammalato di Covid, Marin era stato portato al Manchester Royal Hospital l’8 dicembre. Nonostante il ricovero e le cure Carlo Marin ha perso la sua battaglia contro il maledetto virus.

Domenica 19 dicembre il gruppo Il Dvio ha confermato la scomparsa di Marin, scrivendo: «Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos. Sono 17 anni che noi quattro facciamo insieme questo incredibile viaggio de Il Divo e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore: David, Sebastien e Urs».

Il Divo aveva annunciato un rinvio di tutte le esibizioni fino al 2022 facendo genericamente riferimento a una «malattia», ma senza fornire ulteriori dettagli: «Sfortunatamente, a causa di una malattia, le restanti date del tour britannico di Il Divo del dicembre 2021 sono state rinviate a dicembre 2022. Il Divo è profondamente dispiaciuto per i suoi fan, ma non vede l’ora di tornare in pista nel nuovo anno e di rivedervi tutti in quell’occasione».