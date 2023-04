Riderai di Ligabue, nuovo singolo lanciato con due concerti a sorpresa: testo, significato e video

Riderai di Ligabue è il nuovo singolo dell’artista uscito prima ancora dell’album atteso nei prossimi mesi. Intanto, ecco a sorpresa due concerti per presentare a tutti il nuovo brano con i biglietti disponibili.

Il 28 aprile è uscito l’ultimo singolo di Luciano Ligabue, anticipando così il nuovo album che arriverà in autunno. Il titolo è Riderai, canzone scritta da Ligabue e prodotta dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Per lanciare il nuovo brano, l’artista ha annunciato due concerti a sorpresa: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. biglietti per i concerti negli stadi sono già disponibili in prevendita su TicketOne, TicketMaster e nelle prevendite abituali.

Riderai di Ligabue: testo e significato

“Si tratta di un flusso di coscienza continuo, fino alla certezza che un domani rideremo davvero di tutte le cose che oggi ci sembrano negative o addirittura insopportabili”. Ecco di seguito il testo della canzone:

Riderai

Una foto senza data

Una fitta allontanata

E vedrai che riderai

Riderai

Di quei tagli dei capelli

Le letture delle stelle che non c’hanno preso mai

Come stai?

Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi o forse solo di guardare meglio

Riderai

Come fai a restare ancora in piedi

Cosa fai nel mio domani?

Al mio domani cosa fai?

Come stai? Quante volte te l’ho chiesto?

Quante volte mi hai risposto con un altro “come stai”?

Riderai fino a piangere di gusto

E non sarà mai troppo presto quando in faccia a quello specchio riderai

Riderai

Ti vedrai dare fuoco alle vergogne

Bruceranno come legna

Ecco quanto riderai

Ti vedrai, sarà sesso divertente

Quasi buffo sul momento

Sul momento riderai

Riderai

Salirà la tenerezza

Mangerai qualche schifezza

E con la bocca ancora piena riderai

Riderai

E crolla il muro su cui sbattevi

Hai visto cos’era? Soltanto un pensiero

Ti guardo andare, devi vedere là fuori com’è

Ma lasciami dire che

Riderai

E avrai tutte le ragioni

E saranno tutte buone

Riderai del male che ti fai

Capirai, serve sempre un po’ di tempo

Ti darai l’appuntamento

E quel giorno riderai

Come stai? Sì ma intendo veramente

E ti prendo in un momento in cui mi mandi a fare in cu*o e non mi credi ma

Riderai

Riderai

Riderai

Riderai

