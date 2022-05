Jeremy, Anthony e Meghan: chi sono i tre figli di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs è un velocista che, vincendo i 100 m alle olimpiadi di Tokyo, si è conquistato il soprannome di “uomo più veloce del mondo“. Ma chi sono sua moglie e i suoi figli

Chi sono i due figli di Marcell Jacobs con Nicole Daza

Assieme alla compagna Nicole Daza, il campione olimpico ha avuto due figli. Nicole Daza e Jacobs si sono conosciuti tre anni fa in una serata in discoteca a Milano e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Frutto del loro amore sono i due figli Nicole Daza e Marcell Jacobs che hanno affrontato insieme al papà il suo percorso verso le olimpiadi di Tokyo 2021. Una marcia che, come sappiamo, è stata trionfale e ha portato l’atleta alla vittoria nei 100 metri. Anthony è nato nel 2019 mentre il secondo figlio avuto con Nicole è Meghan.

Il primo figlio Jeremy

Marcell Jacobs, però, ha avuto un figlio anche con un’altra donna conosciuta prima di Nicole.

L’ex ragazza del velocista si chiama Renata Erika e dalla loro relazione nacque Jeremy. Nato quando il campione olimpico aveva solamente 19 anni, Jacobs ha rimarcato in un’intervista al Corriere che “il mio bisnonno ha abbandonato il nonno, mio nonno mio padre, lui me: è una specie di tradizione di famiglia. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito” facendo capire di essere un padre poco presente per il suo primo figlio Jeremy rispetto a quanto lo è per i due figli avuti con Nicole.

“Rispetto a Anthony e Megan, i bimbi che ho avuto da Nicole, con Jeremy non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto. Quando vado a Desenzano lo vedo, ma non sono un padre presente. Lavorerò anche su questo”.