Pio e Amedeo, vita privata del duo comico: mogli, figli, età

Pio e Amedeo, tutto sulla vita privata del duo comico: chi sono le loro mogli e i loro figli? Scopriamo qualche informazione in più sulle famiglie della dissacrante coppia di Emigratis.

Pio e Amedeo, la vita privata dei comici: cosa sappiamo di loro?

Pio D’Antini ed Amedeo Grieco, meglio noti al pubblico nostrano come Pio e Amedeo, sono tra i comici italiani più apprezzati e seguiti degli ultimi anni. Sono entrambi nativi di Foggia, in Puglia, nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro: Amedeo è nato il 20 agosto 1983, mentre Pio qualche giorno dopo, il 25. Diventati celebri come gli Ultras dei Vip nell’omonima rubrica de Le Iene, han conquistato il pubblico italiano con lo show satirico Emigratis. Nel 2023 han presentato il varietà comico di Canale 5 Felicissima Sera e han dato inizio al tour teatrale Felicissimo Show. La loro grande fama televisiva ha creato molta curiosità anche per quanto riguarda la loro vita privata e sentimentale. Entrambi i comici sono sposati e stanno crescendo dei figli piccoli. Cosa sappiamo al riguardo?

Chi sono le mogli e i figli dei due comici?

Pio D’Antini è felicemente sposato con la modella Cristina Garofalo. Nata a Foggia nel 1988, ha seguito Pio a Milano per tentare la fortuna nello spettacolo e nella moda. I due hanno convolato a nozze nel luglio del 2016 dopo ben dieci anni di fidanzamento. Dal loro amore nel dicembre del 2016 è nata la loro unica figlia, Chiara. Amedeo Grieco è invece sposato con Maria Finizio, donna molto riservata sulla quale non si sa moltissimo. Insieme stanno crescendo due figli: Federico, nato nel 2015, ed Alice, nata nel 2018. Amedeo e Maria han preferito tenere il loro amore e la loro famiglia ben lontani da chiacchiere e gossip. Anche per questo vivono a Foggia, lontani dal caos del mondo televisivo e dall’invadenza dei media.