GF 2023, chi sono i nominati fino al 27 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 27 novembre? Tre concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

Un addio e due ingressi nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. L’attore Ciro Petrone ha deciso di abbandonare la casa, ormai sfiancato dall’esperienza al GF. La produzione ha risposto con due ingressi di spessore: il judoka Marco Maddaloni e l’attrice Sara Ricci, collega di Beatrice Luzzi in Vivere. Per quanto riguarda le nomination, sono tre gli inquilini a rischio questa settimana: Rosy Chin, Vittorio Menozzi ed Angelica Baraldi. Il concorrente meno votato al televoto, attivo fino al 27 novembre, sarà eliminato definitivamente.

In base ai primi dati raccolti dai sondaggi del web, questo televoto pare pronto a trasformarsi in una lotta a due tra Rosy Chin ed Angelica Baraldi. Vittorio è sostenuto da un gruppo consistente di fan, che finora gli ha garantito un comodo primo posto con voti tra il 43% e il 58%. Molto diversa la situazione di Rosy ed Angelica che sono invece poco apprezzate dal pubblico a casa. La chef è ultima su Isa e Chia con il 23% contro il 30% di Angelica. È più risicato il vantaggio della modella su Reality House, dove ha solo il 29% contro il 28% di Rosy. Su Forumfree, la situazione è capovolta: Angelica è ultimissima appena sopra il 12%, mentre Rosy è tranquilla al 28%. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: