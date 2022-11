Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 14 al 20 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nei prossimi giorni di novembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 14 al 20 novembre, le previsioni per tutti i segni

Siamo ormai in pieno novembre, ma lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 14 al 20 novembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Si apre una settimana dolceamara per i nati nell’Ariete.

L’umore è ottimo ma dovrete affrontare continui alti e bassi che lo metteranno costantemente alla prova. Stessa situazione sia in ufficio che per quanto riguarda gli affari di cuore. Alternate ottime giornate ad altre da dimenticare. Stringete i denti e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Ottime notizie all’orizzonte per i nati nel Toro, che potranno godersi una settimana particolarmente positiva.

Al lavoro procederete spediti verso i vostri obiettivi, mentre in amore vivrete giornate di grande passione. Vi sentite in piena salute e carichi di energia. Approfittatene e rimboccatevi le maniche: sfruttate al meglio questo periodo favorevole.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Si vola basso in questi giorni per i nati nei Gemelli. Non siete al vostro peggio, ma l’atmosfera è molto pesante: agite con cautela per evitare guai.

La vostra fortuna girerà meglio il giovedì e nel fine settimana, sia per quanto riguarda impegni lavorativi che per l’amore. Sfruttate queste “finestre” di buona sorte a vostro vantaggio.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

I nati nel Cancro saranno baciati dalla fortuna nei prossimi giorni. Il cielo supporta ogni vostro progetto, è il momento di fare un passo in più. In particolare, se ci sono grossi rischi in gioco, meglio agire di lunedì e giovedì: in quei giorni la buona sorte sarà ai massimi.

Attenti però a non peccare di presunzione, esagerando potreste farvi lo sgambetto da soli.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Tanta noia e tanti impegni per i nati nel Leone in questa settimana di metà novembre. I primi giorni non saranno affatto male, ma lo stress aumenterà gradualmente con il passare del tempo. Il lavoro prende molto del vostro tempo, rubandone molto a ciò che vorreste fare davvero.

Non tutto il male viene per nuocere, approfittatene per farvi valere e migliorare la vostra situazione lavorativa.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Giorni fantastici nel futuro dei nati nella Vergine, pronti a raccogliere i frutti della buona sorte. La Luna è dalla vostra parte e supporta le vostre avventure amorose. Non abbiate paura di osare, è il momento perfetto per centrare l’obiettivo. In particolare, sfruttate i primi tre giorni della settimana, il vostro periodo più favorevole.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

I nati nella Bilancia avranno molto di che sorridere nei prossimi giorni. Le cose andranno di bene in meglio, soprattutto verso la fine della settimana. Occhio tuttavia a non rilassarsi troppo sia sul lavoro che in amore. Alcune insidie in ufficio potrebbero crearvi problemi e ignorare troppo il partner non è mai una buona idea.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Settimana stress-free per i nati nello Scorpione. Tanta positività e voglia di fare senza strafare per voi, con pochi ostacoli sul vostro cammino. Alcune giornate saranno più positive di altre, l’importante è capire quando fermarsi. Imparate l’importanza di attendere il momento giusto, la pazienza è vostra alleata.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

A parte un pessimo lunedì, ci sono pochi grattacapi nella settimana dei nati nel Sagittario. I tanti fastidi del primo giorno verranno compensati da grandi ricompense in quelli successivi. Riuscirete a togliervi grandi soddisfazioni, soprattutto in ambito lavorativo. Ottime nuove anche in amore, dove potrete godervi una rinnovata passione con il vostro partner.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Poca stabilità per i nati nel Capricorno nei prossimi giorni. Giorni da dimenticare si alterneranno ad altri ben migliori, ma non abbastanza da compensare. Preparatevi a vivere un fine settimana molto impegnativo. Non lasciate che lo stress accumulato esploda sul vostro partner, evitate litigate e battibecchi inutili.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

I nati nell’Acquario faticheranno a trovare un attimo di pausa nella prossima settimana. Tante sfide ed incombenze che sfideranno la vostra pazienza. Fate un respiro profondo e provate a gestire il tutto una cosa alla volta, armati di tantissima calma. Avete alcune preoccupazioni sulle finanze, ma potete consolarvi con l’amore, anche se potrebbe essere arrivato il momento di una decisione definitiva.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 novembre

Alcune nuvole di tempesta all’orizzonte per i nati nei Pesci, che però hanno tutti i mezzi e la determinazione per gestirle. Avrete giorni a fortune alterne ma non affronterete nulla che non siate in grado di risolvere in scioltezza. Usate il vostro tempo libero per dedicarvi ai vostri cari, farà bene sia a voi che a loro ritrovare un po’ di calore familiare.