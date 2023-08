Oroscopo settimanale Branko 4-10 settembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 4 al 10 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro con l’inizio di settembre? Come si evolverà l’influenza degli astri nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi primi giorni di settembre? Come si aprirà questo nuovo mese secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 4 al 10 settembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Tempo di scambi in casa dei nati nell’Ariete. Siete bloccati in uno stallo alla messicana, non potete forzare la mano per ottenere quello che volete. Cercate di non essere troppo impulsivi, cercate una via alternativa per raggiungere la metà. Sfruttate la vostra parlantina e cercate un punto di contatto. Con il giusto compromesso riuscirete ad aprirvi molte porte.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Ambizioni intriganti per i nati nel Toro. Si apre una settimana all’insegna di novità e creatività. Siete pronti a lanciarvi verso l’ignoto, a provare strade mai percorse finora. Lasciatevi guidare dall’entusiasmo e dalla voglia di scoprire nuovi orizzonti. Il segreto è combinare innovazione e vecchie sicurezze, aggiungete una svolta inedita ai metodi più rodati.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Bisticci e fastidio nel futuro dei nati nei Gemelli. Un nuvolone di aggressività e competitività aleggia su di voi, sarà difficile resistere alla tentazione di battibeccare ad ogni occasione. Vi sentite più irritabili del solito, basta poco per farvi perdere la pazienza. Restate focalizzati su di voi e sui vostri obiettivi, cercate di isolare, per il momento, le tante, troppe, vocine esterne.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Fantastica settimana di rivincita per i nati nel Cancro. Di ritorno dalle vacanze, siete pronti a togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Nessun torto è mai dimenticato e voi siete pronti a ripagarli con la stessa moneta. Cercate però di non esagerare, rischiate di passare dalla parte del torto. In amore, occhi aperti: un incontro inaspettato potrebbe cambiare le vostre priorità.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Si fa ostica la situazione dei nati nel Leone. Un’incombenza preoccupante vi rende difficile concentrarvi sulla vostra quotidianità. L’ansia eccessiva vi rende assenti, distratti, privi di mordente. A volte la mossa migliore è trovare la persona giusta con cui sfogarsi. Nessuno è un’isola a sé stante, non abbiate paura di cercare il supporto di chi vi ama.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Rivoluzioni in arrivo per i nati nella Vergine. Siete incastrati nello stesso ambiente da tempo, la routine vi sta ormai fin troppo stretta. Avete voglia di cambiare, di cogliere la prima occasione per lanciarvi in una nuova avventura. Gli astri son pronti a supportarvi: molti tenderanno la mano verso di voi in questi giorni, sta a voi decidere che direzione prendere.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Si guarda al futuro con ottimismo in casa dei nati nella Bilancia. Il presente è un po’ altalenante, ma è solo un passo necessario per raggiungere la vetta. Non è il momento di fermarsi a riposare, sfruttate questi giorni per mettere le basi per creare qualcosa di concreto per voi, per la vostra famiglia o per il vostro partner. Con il giusto impegno, potrete raggiungere qualsiasi futuro.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

I nati nello Scorpione dovranno imparare ad essere meno diffidenti. Tenete sempre un po’ di distanza tra voi e le altre persone, tendete a giudicare prima di conoscere. Proteggete i vostri sentimenti evitando di mettervi in discussione e di interagire con chi potrebbe ferirvi. Gli astri proveranno a darvi la spinta giusta per aprirvi un po’ di più, ma sarete voi a dover prendere l’iniziativa.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Intriganti nuove prospettive per i nati nel Sagittario. Si fa più interessante la vita in ufficio, avrete molte occasioni per mettervi in mostra e dimostrarvi affidabili. Il vostro impegno vi apre le strade giuste, ma attenti a non procedere su quelle più scontate. Il modo migliore per crescere è gettarsi a capofitto in situazioni e ambienti nuovi. Mettetevi alla prova in un contesto inedito.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Un grande legame avvolge il cuore dei nati nel Capricorno. In questa settimana avrete l’occasione di rafforzare ancor di più il rapporto con una persona a voi cara. Avete passato un periodo complicato recentemente, ma è arrivato il momento giusto per fare chiarezza e riparare ad errori e parole meschine. Ne uscirete più forti e più vicini che mai.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

L’amore monopolizza i pensieri dei nati nell’Acquario. Quest’estate si è dimostrata molto magra dal punto di vista sentimentale. Magari siete rimasti delusi da qualcuno, o magari non avete trovato l’intesa giusta. Anche per questo è sempre più forte in voi il desiderio di essere capiti e accettati. Non dovrete aspettare molto: gli astri sono pronti a farvi inciampare nella giusta direzione.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 4-10 settembre

Braccio di ferro al vertice per i nati nei Pesci. Sentite il bisogno di avere il pieno controllo di ciò che vi circonda. Siete in vetta e non volete cedere il posto a nessuno. Da un lato la vostra ambizione vi porterà sempre più in alto, riuscirete a togliervi molte soddisfazioni. Dall’altro le vostre eccessive manie di controllo rischiano di creare fratture importanti con chi vi circonda: siate più flessibili.