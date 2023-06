Codice della strada, nuove misure: quali sono

In Italia si verificano molti incidenti di tipo automobilistico, per questo si prevedono nuove misure per il Codice della strada.

In Italia si verificano molti incidenti di tipo automobilistico, per questo si prevedono nuove misure per quanto riguarda il Codice della strada.

Pene più severe e regole più dure, nella speranza di limitare i sinistri stradali.

Nuove misure sul Codice della strada

Tematica sempre più calda, si va a parlare del Codice della strada e delle nuove misure adottate, con lo scopo di limitare gli incidenti e punire chi non rispetta le regole. Si è infatti discusso su molti temi, in primis l’utilizzo di droghe e alcol. In più si è parlato dei neopatentati e anche di biciclette e monopattini elettrici.

Il provvedimento è stato rimandato ad oggi, Martedì 27 Giugno, intorno alle ore 18 e prevede nuove restrizioni, racchiuse in 18 articoli.

Si parte con una delle piaghe maggiori, quella relativa all’alcol e alle droghe. Il comunicato prevede che venga sospesa la patente per qualsiasi guidatore che dimostri di aver assunto sostante stupefacenti. Nella bozza si parla di “assoluto divieto di alcol” prima di mettersi alla guida.

A poter causare la sospensione ci sono però altre situazioni. Chi utilizza il cellulare alla guida è passabile di sospensione, oltre che multa. Sanzioni anche per chi supera il limite di velocità e per altre infrazioni si parla della decurtazione di un massimo di 20 punti dalla patente. L’eccesso di velocità viene valutato in base alla gravità: oltre 10 km/h, ma non oltre i 40 km/h, si parla di patente sospesa tra i 7 e i 15 giorni. Aumenta la “pena” se l’eccesso ha causato incidenti.

Il regolamento per i neopatentati e la situazione monopattini

Presin in esame anche i neopatentait, che dovranno fare attenzione alle novità. Aumenta il numero di anni in cui ai nuovi patentati è vietata la guida di veicoli potenti: da uno a tre.

Oggetto di discussione anche quello dei monopattini elettrici, ormai sempre più utilizzati, soprattutto dai giovani e in maniera incosciente. I monopattini dovranno possedere sia assicurazione che targhe. Se sprovvisti di ciò, riceveranno una multa dai 100 ai 400 euro. Obbligatorio anche il casco e il divieto di sosta dei monopattini sui marciapiedi con sanzioni molto severe: dai 200 agli 800 euro.

Si è parlato anche dei ciclisti, che spesso viaggiano in gruppo e sono sia vittime che artefici di diverse situazioni spiacevoli. Maggior tutela per loro, soprattutto in prossimistà dei sorpassi. Potrebbero poi esserci altri cambiamenti anche sui limiti di velocità.

