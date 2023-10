GF 2023, chi sono i nominati fino al 23 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 23 ottobre? Un gruppo di quattro concorrenti del Grande Fratello è al televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro finirà al televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 23 ottobre

Samira Lui è arrivata ultima al televoto per pochi punti percentuali ed è stata eliminata a sorpresa durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. L’ex Professoressa de L’Eredità ha quindi salutato un Giuseppe Garibaldi in lacrime e ha lasciato definitivamente la casa. Ora sono ben sei i concorrenti in nomination, al televoto fino alla prossima puntata in onda lunedì 23 ottobre. Tanti soliti noti in bilico: tornano al televoto Grecia Colmenares, Valentina Modini e Rosy Chin, affiancati dalla favoritissima Beatrice Luzzi, dal modello Vittorio Menozzi e dall’operaia Giselda Torresan. Se da un lato il più votato potrebbe ottenere l’immunità, il meno votato del gruppo rischia di ritrovarsi invischiato nel televoto eliminatorio.

Per il momento i sondaggi sembrano in linea con i risultati ottenuti nelle scorse settimane. A dominare è come al solito Beatrice Luzzi, seguita a breve distanza da Vittorio e Grecia. I concorrenti a rischio sono Valentina, Giselda ma soprattutto Rosy, salva per un pelo all’ultimo televoto. La chef è ultima su Reality House con il 6% dei voti, e penultima su Forumfree con il 5%, dove supera solo Valentina ferma al 4%. Sebbene sia ancora presto per giungere a delle conclusioni, la situazione di Rosy Chin sembra ad oggi molto instabile. Riuscirà a salvarsi anche stavolta?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: