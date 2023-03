Milano, Valerio Staffelli smaschera la borseggiatrice che lo insulta: polemica della consigliera del Pd Monica Romano

Milano, Valerio Staffelli si è occupato del tema delle borseggiatrici. Sul tema sono state sollevata anche diverse polemiche dalla politica locale contro i servizi di Striscia La Notizia che però non si arrende e continua a seguire le numerose segnalazioni.

Milano, Valerio Staffelli smaschera la borseggiatrice che lo insulta

Valerio Staffelli si è occupato negli ultimi servizi per Striscia La Notizia del tema annoso delle borseggiatrici a Milano. “La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non succederà niente, che non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino”, ha dichiarato Staffelli. Poi, ecco qualche consiglio: “Mettete gli zaini davanti, non sulla schiena. I portafogli nelle tasche interne. Guardatevi da chi vi spinge o vi abbraccia per qualche strano motivo. Se me lo chiedono lo faccio gratis, la voce del metrò. In italiano e in inglese”. E per il futuro Staffelli non è ottimista: “Temo che il problema sia destinato a peggiorare. Il pericolo reale sta nella gente esasperata, quella che un giorno potrebbe farsi giustizia da sola. Sarebbe il Far West. C’è sempre un malinteso alla base: considerare la sicurezza un valore di destra. Quando invece è la base della democrazia e del vivere civile”.

Polemica della consigliera del Pd Monica Romano

Le polemiche, a seguito del servizio dell’inviato di Striscia, sono state sollevate dalla consigliera comunale Pd di Milano, Monica Romano, che ha parlato di “operazione violenta e non di senso civico” diffondere i video delle borseggiatrici, Staffelli risponde con una risata: “Finora chi è stato aggredito è il sottoscritto con il suo team. Siamo stati percossi, insultati, minacciati, abbiamo ricevuto sputi solo perché cercavamo di mettere in guardia i cittadini. Una delle ragazze che lavora con me è stata spinta sui binari. Un rischio enorme. È finita in ospedale”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni in mutande in giro per Milano: polemiche per il look che non viene apprezzato