GF 2023, chi sono i nominati fino al 20 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 20 novembre? Sei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro sarà il meno votato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 20 novembre

Nessun eliminato, un forfait e un nuovo ingresso nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. L’ultimo televoto ha visto Beatrice Luzzi ed Anita Olivieri conquistare l’immunità in quanto favorite del pubblico. Nessuno degli altri nominati è stato eliminato, a lasciare la casa è stato Giampiero Mughini, che ha scelto di ritirarsi per rivedere la sua famiglia e per dedicarsi alla stesura di un libro, da chiudere entro la fine dell’anno. Al suo posto, dopo due rinvii, entra finalmente in casa Perla Vatiero, pronta a mandare in crisi Mirko Brunetti.

I nominati fino a lunedì 20 novembre sono sei quindici concorrenti rimasti in casa: Letizia Petris, Grecia Colmenares, Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin e Paolo Masella. Il meno votato tra loro sarà costretto ad abbandonare la casa del GF. In base ai dati raccolti nei primi sondaggi, il più a rischio al momento è il giovane macellaio romano: Paolo ha raccolto circa il 4% dei voti sia su Reality House che su Forumfree, piazzandosi all’ultimo posto. La distanza con i suoi rivali non è proibitiva. Ciro, Rosy e Giuseppe galleggiano sul 10% e il supporto per la sua amata Letizia sembra molto variabile, da un minimo dell’8% a un massimo del 13%. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: