GF 2023, anticipazioni puntata 5 ottobre: Beatrice Luzzi contro tutti

GF 2023, le anticipazioni della puntata del 5 ottobre: è scontro tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini. Un gioco proposto dagli autori crea una frattura tra l’ex attrice di Vivere e il resto dei gieffini. Cosa succederà questa sera?

GF 2023, anticipazioni puntata 5 ottobre: Beatrice Luzzi sotto assedio

L’ottava puntata del Grande Fratello 2023, in onda il 5 ottobre alle 21.30 su Canale 5, potrebbe mostrarci finalmente un po’ di conflitti interessanti all’interno della casa più spiata d’Italia. I recenti avvenimenti nella casa, infatti, promettono di scuotere il cast dal torpore che li avvolge dall’inizio della trasmissione, già a rischio flop a causa della troppa noia. A parte infatti il continuo tira e molla tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, l’argomento principale della puntata dovrebbe essere lo scontro tra Beatrice Luzzi e il resto dei gieffini.

Negli ultimi giorni, infatti, gli autori del reality, preoccupati dalla mancanza di contenuti, han coinvolto gli inquilini della casa in un gioco. Ad ogni concorrente è stato chiesto di scrivere tre cose sgradite riferite ad un altro dei gieffini. Il gioco ha visto ben dodici concorrenti scrivere frecciate contro Beatrice Luzzi, definita da molti come una falsa che fa solo strategia. Una catena di attacchi che ha ferito profondamente l’ex attrice di Vivere, che ha poi scelto di non prendere parte alla festa in giardino.

Ci ha pensato Paolo Masella a provocarla ulteriormente: “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata? Sì per me anche se hai pianto l’hai fatto pensando alla diretta e per fare la vittima”. A quel punto Beatrice risponde per le rime: “Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso! Tu continui a dire che ti sembro una falsa. Se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva! In dodici mi hanno detto che sono falsa. Uno mi ha scritto ‘la falsità in persona, vipera’, un altro che ho già preparato la sceneggiata da fare. Potete dire che non vi piaccio io caratterialmente, ma non che sono una donna falsa. Basta! Mi avete dato anche della costruita e della stratega che scrive i copioni. ma come vi permettete? Per scrivere un copione così terribile significa che mi voglio male e anche molto“.

I nominati e i sondaggi, chi otterrà l’immunità?

Sono ben otto i concorrenti in nomination al momento: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Valentina Modini, Lorenzo Remotti e Letizia Petris. Nonostante l’astio dimostrato dai suoi colleghi gieffini, la maggior parte del pubblico sembra essere dalla parte di Beatrice. In base ai recenti sondaggi, non c’è partita tra l’attrice e il resto del cast, sarà lei a vincere l’immunità questa settimana. Se i sondaggi si riveleranno accurati, Luzzi avrà quindi l’opportunità di mandare uno dei suoi colleghi direttamente al televoto eliminatorio. Qualcuno potrebbe pentirsi di aver parlato male di lei…