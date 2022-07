Giostra a Palma Campania crolla improvvisamente: dieci feriti e gestore indagato. VIDEO

Giostra a Palma Campania è crollata mentre il giro era in corso con una ventina tra ragazzi e bambini. Si indaga sull'accaduto.

Giostra a Palma Campania è crollata mentre era in corso un giro con diversi ragazzi e bambini. Si è sfiorata la tragedia e poteva andare anche peggio di com’è stata. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica e responsabilità.

Giostra a Palma Campania crolla improvvisamente

Una tragedia sfiorata in un Luna Park a Palma Campania, in provincia di Napoli. Una giostra è crollata improvvisamente mentre il giro era in corso. Il cedimento ha interessato una giostra realizzata con sedili sospesi dal terreno, legati a un corpo centrale attraverso delle catene.

La giostra prevede una rotazione veloce e continua, che fa quasi “volare” i ragazzi seduti sui sediolini.

«I giostrai avevano chiesto una proroga che il Comune non aveva concesso – rivela il sindaco, Nello Donnarumma – dal momento che quest’anno non si sarebbero svolti i soliti festeggiamenti per la Madonna delle Grazie». Dunque stamattina le giostre, allestite una settimana fa, sarebbero state tutte smontate.

Dieci feriti e gestore indagato. VIDEO

Sulla giostra, al momento del cedimento, c’erano una ventina tra ragazzi e bambini con il crollo che ha coinvolto anche gli adulti che assistevano al giro della giostra.

Dopo il cedimento, sono stati chiamati subito i soccorsi che hanno trasportato in ospedale una decina di ragazzi. Una bambina di 12 anni è rimasta precauzionalmente in osservazione al Santobono di Napoli, poi in mattinata ha lasciato l’ospedale.

Nel piccolo luna park sono arrivati anche i carabinieri che in queste ore stanno indagando sul gestore, la manutenzione e messa in sicurezza della giostra. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra.

Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di lesioni colpose – il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante da Palma Campania.

LEGGI ANCHE: Cervia, muore motociclista cadendo dalla moto