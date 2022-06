Chiara Ferragni a Sanremo 2023: sarà la co-conduttrice per due serate

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l’influencer è stata annunciata come co-conduttrice da Amadeus durante il Tg1 della sera di lunedì 20 giugno. Un bel colpo per il Festival e per il conduttore che è già a lavoro per il prossimo Festival.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

L’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, sarà a Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore Amadeus che durante l’edizione delle 20 del Tg1 di lunedì 20 giugno ha svelato la notizia.

Il conduttore, come lui stesso ha confermato, è dunque già a lavoro per organizzare il prossimo Festival: “Sanremo è a febbraio – ha spiegato Amadeus – ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1″.

Sarà la co-conduttrice per due serate

“Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023“, ha annunciato Amadeus a Giorgia Cardinaletti. Non poteva mancare anche l’annuncio dell’influencer sui social: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023”, il commento di Chiara su Instagram, con cuoricino e foto che la ritrae sorridente accanto al conduttore.