GF 2023, è allarme noia, Alfonso Signorini disperato: “Non c’è ciccia”

Alfonso Signorini disperato, l’allarme noia porta il GF 2023 verso il flop: “Lo ha detto chiaramente più volte, non succede niente”. Anche i concorrenti preoccupati per la mancanza di contenuti: “Non c’è ciccia, cosa possiamo fare?”.

La versione “ripulita” e beneducata del Grande Fratello, tanto voluta dai vertici Mediaset, pare ad un passo dall’affogare nella noia. Negli ultimi giorni i concorrenti del GF 2023 hanno parlato con preoccupazione della disperazione di Alfonso Signorini, che nelle recenti puntate ha provato più volte a stuzzicare il gruppo in cerca di contenuti. Il conduttore è parso molto frustrato per l’assenza di materiale degno di tal nome di cui parlare e gli stessi gieffini stanno cominciando a temere un flop su tutta la linea. “Alfonso era disperato, con tutti noi.” -ha affermato Beatrice Luzzi durante una chiacchierata con Fiordaliso e Vittorio Menozzi– “Non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava materiale. L’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto a un certo punto ‘sì però voi mi dovete pure aiutare, perché qui non succede’. Non so Fiorda diamoci da fare, fai qualcosa tu ad esempio”.

Errori nel casting? I gieffini si difendono: “Se prendi solo fidanzati…”

Da parte loro Fiordaliso e Menozzi sono dell’idea che il problema sia un cast di giovani tutti fidanzati e tutt’altro che intenzionati a tradire i propri partner in diretta tv. “Eh ho capito che si disperava, ma se non c’è la ciccia che dobbiamo fare?!” -spiega la cantante- “Capisco tutto ma cosa facciamo? La colpa è anche la loro che hanno messo qui tutti gieffini fidanzati. E quindi adesso cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una certa mentalità“. Menozzi le fa eco: “Sì ho sentito anche io Alfonso che l’ha detto. Però ci sono vari motivi. Se prendi un cast tutto fidanzato questo succede”.