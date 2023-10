GF 2023, chi sono i nominati fino al 5 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 5 ottobre? Ben otto concorrenti del Grande Fratello sono al televoto fino a giovedì prossimo. Il più votato otterrà l’immunità e avrà in mano il destino degli altri nominati. Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

Nella settima puntata del Grande Fratello 2023 il pubblico ha deciso di eliminare Marco Fortunati. Nulla da fare per il maestro di sci che, come previsto dai sondaggi, ha quindi lasciato la casa più spiata d’Italia. Gli inquilini rimasti in casa hanno scelto quindi quali concorrenti mandare al prossimo televoto, aperto fino alle ore 10 di giovedì 5 ottobre. È molto ampio il gruppo di nominati di questa settimana, che comprende ben otto concorrenti e diversi “soliti noti” già più volte in nomination in questa stagione. Si tratta di Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Valentina Modini, Lorenzo Remotti e Letizia Petris. Il più votato tra loro otterrà l’immunità dalle nomination e manderà uno degli altri nominati direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

Secondo i dati raccolti nei primi sondaggi, non sembra esserci partita: con ogni probabilità avremo un’altra vittoria schiacciante di Beatrice Luzzi. L’ex attrice di Vivere ha oltre il doppio delle preferenze rispetto agli altri concorrenti finora: su Isa e Chia è data addirittura al 57%. Gli unici a fare buoni numeri dietro di lei sono Vittorio e Giselda, per gli altri un televoto eliminatorio potrebbe rivelarsi fatale.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: