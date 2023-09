Arnold Cardaropoli, chi è il concorrente del Gf: lavoro e vita privata

Arnold Cardaropoli è un nuovo concorrente del Gf 2023/2024 condotto da Alfonso Signorini. Vediamo meglio chi è.

Chi è Arnold Cardaropoli

Arnold Cardaropoli, 22 anni, è nato il 9 maggio del 2001 in Ghana e vive a Castellarano (Reggio Emilia). Arrivato in Italia all’età di circa 2 anni, prima è stato dato in affidamento e poi adottato da una coppia di origine campana che, in seguito, ha adottato anche suo fratello, Michael, e un’altra bambina. La famiglia di Arnold quindi, che lui ha definito una “classica famiglia del sud”, è attualmente composta da 5 persone ed è molto unita.

Studi di Arnold Cardaropoli

Il concorrente del Gf studia economia e marketing internazionale, lavora in un’agenzia di social media marketing e collabora anche con un’agenzia funebre.

Negli ultimi tempi ha deciso di intraprendere la carriera di social media manager.

Il successo su TikTok

Il giovane Arnold è noto fuori dalla tv anche grazie al profilo TikTok chiamato “Arnold & Family”, in cui condivide momenti della sua vita quotidiana. La sua autenticità e il suo modo di porsi hanno conquistato il cuore di oltre 700.000 follower, rendendolo una vera e propria rivelazione nell’attuale panorama digitale.

Vita privata

Non si conoscono molti dettagli della vita privata, ma sappiamo che è single.