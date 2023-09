Lorenzo Remotti, chi è il calzolaio del Gf: figli, compagna, tv

Lorenzo Remotti è un calzolaio diventato noto per la sua partecipazione al Gf. Fa parte dei "non vip" scelti da Alfonso Signorini

Chi è Lorenzo Remotti

Lorenzo Remotti, nato nel 1986 a Novi Ligure in provincia di Alessandria, è un calzolaio diventato noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023/2024. All’età di 22 anni si appassiona al mondo delle calzature e decide di lavorare come artigiano imparando il mestiere di calzolaio. Grazie ad una sua intraprendenza sui social, inizia poi a postare le sue creazioni utilizzando l’username Il calzolaio Remotti e si guadagna così un buon seguito su Instagram.

L’ingresso al Grande Fratello di Lorenzo Remotti

L’11 settembre 2023 Lorenzo Remotti varca l’iconica porta rossa durante la prima puntata del programma dove ha parlato della sua attività. “Il negozio? Ora resta chiuso. Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto” Sempre a proposito del suo lavoro, ha poi aggiunto: “Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”.

Vita privata, figli e compagna

Il calzolaio condivide la sua vita quotidiana con una donna di nome Mariella. I due sono proprietari del negozio di calzoleria dove il concorrente del Grande Fratello lavora.

Lorenzo ha un figlio 2022 che ha chiamato Dante.