GF 2023, anticipazioni puntata 27 novembre: liti, rivelazioni e nuove dinamiche

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 27 novembre. Dalle liti tra i concorrenti, alle nuove dinamiche portate in casa da Marco Maddaloni. Chi sarà eliminato questa sera?

Dopo un’attesa più lunga del solito, si torna a parlare di Grande Fratello 2023, in onda questa sera lunedì 27 novembre con la 22esima diretta serale. Gli spettatori più accaniti avranno senz’altro sofferto la fine del doppio appuntamento settimanale, ma potranno rifarsi con la puntata di stasera che si preannuncia parecchio succosa. Alfonso Signorini darà sicuramente spazio ad alcune liti accanite esplose in casa negli ultimi giorni, in particolare quella tra Rosy Chin, a rischio eliminazione, e Letizia Petris, presa di mira dalla chef per i suoi modi di fare falsi e contraddittori. A quali rivelazioni porterà un nuovo confronto tra le due?

La puntata si occuperà senz’altro dei primi giorni in casa di Marco Maddaloni, judoka veterano dei reality show al GF dalla scorsa settimana, che sembra aver già capito come sopravvivere a lungo termine. L’atleta si è infatti avvicinato molto a Beatrice Luzzi, regina di questa edizione e favorita del pubblico. È una vera amicizia o solo una strategia?

I nominati e i sondaggi, chi sarà eliminato?

Questa sera sono tre i concorrenti in nomination che rischiano l’eliminazione: Vittorio Menozzi, Rosy Chin ed Angelica Baraldi. Il pubblico a casa, a quanto pare, ne ha abbastanza di Angelica, data come ultima in molti sondaggi dal web. La modella emiliana ha raccolto appena il 14% dei voti su Forumfree, il 15% su Isa e Chia e si è spinta al massimo al 20% su Reality House. La bella 26enne è di fatto ormai una “quarta incomoda” nella storia di Mirko Brunetti, già diviso tra la sua ex Perla Vatiero in casa e la sua attuale fidanzata Greta Rossetti, per il momento ancora fuori. Gli atteggiamenti troppo intimi di Angelica nei confronti dell’ex protagonista di Temptation Island sono già stati fonte di discussione in passato e potrebbero aver ormai stufato gli spettatori. È la fine della sua esperienza al GF?